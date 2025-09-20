Temple de l’église protestante unie de Troyes et Aube JEP 2025 Troyes

1 quai des Comtes de Champagne Troyes Aube

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Exposition sur le protestantisme dans l’Aube depuis l’arrivée de la Réforme dans le département. .

1 quai des Comtes de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 80 02 56 epu.troyes.et.aube@gmail.com

