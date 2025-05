Vincent Segal et le duo Sabîl au Temple du Foyer de l’âme – Temple du Foyer de l’Âme Paris, 5 juin 2025, Paris.

Le duo Sabîl, formé par Ahmad Al Khatib (oud) et Youssef Hbeisch (percussions), nous entraîne sur un chemin musical où naissent les impressions et les résonances. Avec la complicité de Vincent Segal, violoncelliste iconoclaste nourri de musiques d’ailleurs, cette rencontre devient une exploration sensorielle, un dialogue intime entre cordes et percussions.

Le violoncelle déroule une mélodie introspective, tandis que le oud tisse des broderies délicates et que les percussions scandent le temps, laissant place au silence habité des musiciens. Le voyage s’achève sur un élan vibrant : un souvenir de dabké libanaise, où la musique s’accélère, portée par la joie contagieuse d’artistes en parfaite harmonie.

Un moment suspendu, où le dialogue des instruments transcende les frontières et célèbre le plaisir profond du jeu partagé.

Le jeudi 05 juin 2025

de 20h30 à 22h00

payant Tarif Regular : 29 EUR Public adultes.

Temple du Foyer de l’Âme 7B Rue du Pasteur Wagner 75011 Paris

Le 5 juin, le violoncelliste éclectique Vincent Segal et le duo Sabîl (moyen-orient) s’uniront pour inventer un son innovant et nous nous laisserons porter par les mouvements du monde !