Concert Violoncelle piano flûte – Temple Montparnasse Plaisance Paris, 18 mai 2025, Paris.

Ce trio d’artistes

charismatiques et virtuoses nous embarque d’emblée dans un

voyage musical d’exception, lequel témoigne de la rencontre « coup de

cœur » de ces talentueux musiciens, de leur complicité artistique,

de leur désir d’explorer le répertoire traditionnel,

classique et contemporain, de leur souhait de faire découvrir des chefs d’œuvre

artistiques méconnus. Du duo (violoncelle/flûte, flûte/piano,

violoncelle/piano) au trio, des contrées musicales riches en couleurs et

émotions s’offrent à nous.

Le dimanche 18 mai 2025

de 20h30 à 22h00

payant

15€. Gratuit -12 ans

Tout public.

Temple Montparnasse Plaisance 95 rue de l’Ouest 75014 Paris

Ce concert du Duo Avey et Laure Volpato propose un programme diversifié avec Haydn, Debussy, Farrenc, Amirov & Martinu