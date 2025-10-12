Temple protestant Matha

Temple protestant Matha dimanche 12 octobre 2025.

Temple protestant

26 rue de Cognac Matha Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Culte découverte sur le thème de la reconnaissance.

26 rue de Cognac Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 50 47

English :

Discovery Worship on the theme of gratitude.

German :

Erlebnisgottesdienst zum Thema « Anerkennung ».

Italiano :

Servizio di scoperta sul tema della gratitudine.

Espanol :

Servicio de descubrimiento sobre el tema de la gratitud.

L’événement Temple protestant Matha a été mis à jour le 2025-09-19 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme