Temple protestant Matha
Temple protestant
26 rue de Cognac Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Culte découverte sur le thème de la reconnaissance.
26 rue de Cognac Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 50 47
English :
Discovery Worship on the theme of gratitude.
German :
Erlebnisgottesdienst zum Thema « Anerkennung ».
Italiano :
Servizio di scoperta sul tema della gratitudine.
Espanol :
Servicio de descubrimiento sobre el tema de la gratitud.
