TEMPLE PROTESTANT Perros-Guirec

TEMPLE PROTESTANT
19 rue de la poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Les membres de la communauté seront heureux de faire visiter le temple et évoqueront son histoire ainsi que les
origines de la Réforme au 16e siècle Exposition des toiles de Bernadette Vallin
20-21/09 15h>19h
– Concert de musique et chants ukrainiens
20 et 21/09 16h .
19 rue de la poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
