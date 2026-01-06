Temple Protestant, Temple protestant, Sainte-Hermine
dimanche 20 septembre 2026 · Temple protestant · Sainte-Hermine
Informations pratiques
Temple Protestant Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple protestant Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construit en 1824 dans le goût du temps (style néogothique, plan antique, fronton, colonnes et chapiteaux à palmes), ce petit temple manifeste la visibilité du protestantisme dans l’espace public après un siècle et demi d’interdiction. La chaire surplombe la table de communion, espace réalisé comme une salle de classe, peu d’objets exceptés la bible et l’harmonium, pas de représentation, décorations de motifs géométriques et floraux récentes. L’intérieur exprime les caractéristiques essentielles de la théologie protestante.
Temple protestant 10 Pt Rue Prte Rue du Temple, 85210 Sainte-Hermine, France Sainte-Hermine 85210 Sainte-Hermine Vendée Pays de la Loire
Construit en 1824 dans le goût du temps (style néogothique, plan antique, fronton, colonnes et chapiteaux à palmes), ce petit temple manifeste la visibilité du protestantisme dans l’espace public un…
Ville de Saint-Jean-d’Hermine
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