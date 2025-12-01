Temple Saint-Martin une véritable renaissance ! Montbéliard
Temple Saint-Martin Montbéliard Doubs
2025-12-20 10:00:00
2025-12-20
En 2019, à l’intérieur du temple, des restaurateurs mettaient au jour des décors inédits, dissimulés depuis plusieurs siècles sous une épaisse couche d’enduit ! Après cinq années de travaux, l’édifice connaît une véritable renaissance. Venez le découvrir en avant-première.
En partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin.
Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .
Temple Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
