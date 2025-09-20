TEMPLE SARASWATI Temple SARASWATI Le Moule

TEMPLE SARASWATI Temple SARASWATI Le Moule samedi 20 septembre 2025.

TEMPLE SARASWATI 20 et 21 septembre Temple SARASWATI Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le temple SARASWATI est constitué d’un ensemble de sanctuaires dédiés aux divinités du panthéon hindou :

GABESH, SARASWATI, LAKSHMY, MARIYAMAN, KALI,DURGA, HANUMAN, MURUGA, KATERI, MADURAI VEERAN, NAGOURMIRA, LES 9 PLANETES.

Différentes cérémonies religieuses y sont organisées ainsi que diverses fêtes (fêtes de Ganesh, de la diwali, festival de lumières, maha shiva, ratri,etc..)

La visite guidée du temple vous permettra de découvrir:

un bref historique de l’arrivée des indiens en Guadeloupe

les apports culturels et cultuels, ainsi qu’agronomiques à la Guadeloupe.

une démonstration de la diversité musicale indienne vous sera proposée

Le pujari Jocelyn NAGAPIN répondra aux différentes questions.

Temple SARASWATI Le Moule, Bois David, Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 06 90 33 24 68 Passer près du stade municipal du moule en direction de Boivin puis tourner à gauche, virage en « S », panneau « temple Saraswati ».

Le temple Saraswati est un complexe de plusieurs sanctuaires : Ganesh, Saraswati, Shiva

