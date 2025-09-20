Temples protestants: l’architecture d’une histoire mouvementée Temple de l’Eglise protestante unie du Jura Dole

Temple de l’Eglise protestante unie du Jura 19B Rue des Arènes Dole Jura

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

L’exposition présente l’évolution de l’architecture des temples protestants tout au long d’une histoire mouvementée, de la Réforme aux guerres de religion, de la Révolution aux années soixante en passant par le Concordat de 1801, des années soixante au XXI e siècle sécularisé quels lieux pour quelle spiritualité ?

Le culte du dimanche matin à 10h30 sera l’occasion d’une réflexion sur la délicate question de l’héritage et de la transmission dans une société qui se métamorphose. En parallèle dans la salle attenante, présentation du diaporama Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le prtestantisme sans jamais oser le demander .

Temple de l’Eglise protestante unie du Jura 19B Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 37 53 51 epudf39@gmail.com

