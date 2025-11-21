TEMPLIERS ET HOSPITALIERS DANS LE MIDI DE LA FRANCE MÉDIÉVALE ESPACE CINÉMUZ Fonsorbes

TEMPLIERS ET HOSPITALIERS DANS LE MIDI DE LA FRANCE MÉDIÉVALE

ESPACE CINÉMUZ 2 Rue des Écoles Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 19:15:00

Venez assister à cette conférence sur l’histoire médiévale.

L’Atelier Patrimoine invite M. Damien Carraz, professeur d’université en histoire médiévale et membre du laboratoire FRAMESPA de l’université Toulouse Jean- Jaurès.

Ses recherches concernent notamment les ordres militaires au Moyen Âge Templiers et Hospitaliers. Dans son dernier ouvrage publié en 2024 il traite de leur implantation

en France méridionale aux XII -ème et XIII -ème siècles.

Un sujet d’un grand intérêt pour Fonsorbes, qui fut une commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et une des plus ancienne de la région toulousaine.

Une rencontre qui permettra de mettre en contexte les conditions de l’implantation dans le sud de la France d’un dense réseau de commanderies et de comprendre pourquoi

ils ont occupé une place centrale dans la société et la vie religieuse des XII -ème et XIII -ème siècles .

Conférencier Damien Carraz, Université Toulouse Jean- Jaurès .

ESPACE CINÉMUZ 2 Rue des Écoles Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie archives@fonsorbes.fr

