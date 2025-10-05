TEMPO LE BASCALA Bruguières

TEMPO LE BASCALA Bruguières dimanche 5 octobre 2025.

TEMPO

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 16:30:00

fin : 2025-10-05 17:40:00

Date(s) :

2025-10-05

Tempo est une création sensible et immersive qui fait dialoguer danse flamenco, théâtre, musique et chant au service d’un récit autour du temps qui passe.

A partir de 6 ans.

Pensé pour tous les publics, petits et grands, le spectacle nous invite à ressentir notre propre rythme à travers l’histoire d’une famille aux multiples tempos. Que vous soyez amateur éclairé ou curieux de découvrir la culture flamenca, cette proposition artistique singulière et poétique, vous emportera à coup sûr.

Laissez-vous entraîner dans cette univers musical et rythmique de histoire… 5 .

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

English :

« Tempo » is a sensitive, immersive creation that brings together flamenco dance, theater, music and song to tell a story about the passage of time.

Ages 6 and up.

German :

« Tempo » ist eine sensible und eindringliche Kreation, die Flamencotanz, Theater, Musik und Gesang in einer Erzählung über die Zeit, die vergeht, miteinander in Dialog treten lässt.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

« Tempo » è una creazione sensibile e coinvolgente che riunisce danza flamenca, teatro, musica e canto per raccontare una storia sullo scorrere del tempo.

Per le età dai 6 anni in su.

Espanol :

« Tempo » es una creación sensible y envolvente que aúna danza flamenca, teatro, música y cante para contar una historia sobre el paso del tiempo.

A partir de 6 años.

L’événement TEMPO Bruguières a été mis à jour le 2025-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE