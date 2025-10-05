TEMPO LE BASCALA Bruguières
Tempo est une création sensible et immersive qui fait dialoguer danse flamenco, théâtre, musique et chant au service d’un récit autour du temps qui passe.
A partir de 6 ans.
Pensé pour tous les publics, petits et grands, le spectacle nous invite à ressentir notre propre rythme à travers l’histoire d’une famille aux multiples tempos. Que vous soyez amateur éclairé ou curieux de découvrir la culture flamenca, cette proposition artistique singulière et poétique, vous emportera à coup sûr.
Laissez-vous entraîner dans cette univers musical et rythmique de histoire… 5 .
English :
« Tempo » is a sensitive, immersive creation that brings together flamenco dance, theater, music and song to tell a story about the passage of time.
Ages 6 and up.
German :
« Tempo » ist eine sensible und eindringliche Kreation, die Flamencotanz, Theater, Musik und Gesang in einer Erzählung über die Zeit, die vergeht, miteinander in Dialog treten lässt.
Ab 6 Jahren.
Italiano :
« Tempo » è una creazione sensibile e coinvolgente che riunisce danza flamenca, teatro, musica e canto per raccontare una storia sullo scorrere del tempo.
Per le età dai 6 anni in su.
Espanol :
« Tempo » es una creación sensible y envolvente que aúna danza flamenca, teatro, música y cante para contar una historia sobre el paso del tiempo.
A partir de 6 años.
