TEM’PO Concert Jazz Manouche Salle Saint-Vernier Ornans
TEM’PO Concert Jazz Manouche Salle Saint-Vernier Ornans vendredi 24 avril 2026.
TEM’PO Concert Jazz Manouche
Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Un concert JAZZ MANOUCHE avec les Frères de Swing.
En partant du style de musique créé par l’inimitable Django Reinhardt, les trois frères explorent les différentes facettes de cette musique swing, chants tsiganes, valses… auxquelles viennent s’ajouter leurs compositions originales.
Montez dans leur roulotte et découvrez des paysages variés et colorés ! .
Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TEM’PO Concert Jazz Manouche
L’événement TEM’PO Concert Jazz Manouche Ornans a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Conférence Le cadre et les limites Multi-accueil Pitchoune Ornans 31 mars 2026
- SORTIE NATURE EN FAMILLE Ornans 1 avril 2026
- Atelier numérique “Gérer ses mots de passe” Nasse à concepts Ornans 2 avril 2026
- Kermesse suivie d’un concert Centre d’animation et de loisirs Ornans 4 avril 2026
- TEMEO Ornans 2026 Centre d’animations et de loisirs (CAL) Ornans 4 avril 2026