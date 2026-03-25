TEM’PO Concert Jazz Manouche Salle Saint-Vernier Ornans

TEM’PO Concert Jazz Manouche

Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Un concert JAZZ MANOUCHE avec les Frères de Swing.

En partant du style de musique créé par l’inimitable Django Reinhardt, les trois frères explorent les différentes facettes de cette musique swing, chants tsiganes, valses… auxquelles viennent s’ajouter leurs compositions originales.

Montez dans leur roulotte et découvrez des paysages variés et colorés ! .

Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : TEM’PO Concert Jazz Manouche

L’événement TEM’PO Concert Jazz Manouche Ornans a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON