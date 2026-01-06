Tempo Oiô Jazz Project Genillé
Tempo Oiô Jazz Project Genillé samedi 7 février 2026.
Tempo Oiô Jazz Project
Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Après une vingtaine d’années passées à animer des évènements de rue, à la rencontre du public, Tempo oiô ! passe à la scène avec l’ajout de la contrebasse et de la guitare pour aller vers un style plus jazzy, tout en conservant l’énergie tribale qui métisse le répertoire.
Ponctué de morceaux calmes et intimes, quand d’autres sont des explosions d’énergies, un moment joyeux joué à neuf musiciens ! 15 .
Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com
English :
After some twenty years spent entertaining audiences at street events, Tempo oiô ! has moved on to the stage, adding double bass and guitar for a more jazzy style, while retaining the tribal energy that blends into the repertoire.
L’événement Tempo Oiô Jazz Project Genillé a été mis à jour le 2026-01-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire