TEMPO Yves WEMEL, rythmes, couleurs et résonances Exposition Médiathèque Trélissac

La Médiathèque de Trélissac accueille du 7 novembre au 11 décembre 2025 l’exposition “TEMPO Yves WEMEL, rythmes, couleurs et résonances.”

Né en 1954, auteur-compositeur-interprète et peintre autodidacte, Yves Wemel vit en Périgord depuis 2004. Après des débuts dans le naïf, il s’oriente vers une abstraction au couteau, où la matière et la couleur s’unissent dans un dialogue entre rigueur et liberté.

Ses œuvres traduisent un sens du rythme et une recherche d’émotion partagée comme une résonance picturale à son passé musical.

Vernissage jeudi 6 novembre à 18 h 30

Médiathèque de Trélissac

Entrée libre.

Contacts presse

Violaine Pierrefixe Responsable Artothèque

06 99 73 63 37 06 80 36 42 18

Artiste Yves Wemel 06 71 05 10 07

Site yves-wemel.odexpo.com .

