TEMPORADA ETE 2026 Vailhan
TEMPORADA ETE 2026 Vailhan vendredi 24 juillet 2026.
Vailhan
TEMPORADA ETE 2026
2 Route de Neffies Vailhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-25
La Temporada estivale 2026 du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles. Une programmation au fil de l’eau, bienvenue sous ces fortes chaleurs !
Ronan, votre guide, vous propose de découvrir le lac des Olivettes dans un paysage
de vallons traversés par un modeste cours d’eau, la Peyne proches du village de Vailhan.
Durée 2h 4 km. Équipement adapté pour la marche et eau.
.
2 Route de Neffies Vailhan 34320 Hérault Occitanie +33 6 31 43 08 61 karyn.orengo@payshlv.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 2026 Summer Season in the Haut Languedoc and Vignobles “Land of Art and History.” A program centered around water—just what you need during this heat wave!
Ronan, your guide, invites you to explore Lake Olivettes amid a landscape
of valleys crisscrossed by a small stream, the Peyne, near the village of Vailhan.
Duration: 2 hours 4 km. Appropriate walking gear and water.
L’événement TEMPORADA ETE 2026 Vailhan a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Vailhan (Hérault)
- MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Vailhan 26 août 2026