Vailhan

TEMPORADA ETE 2026

2 Route de Neffies Vailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-25

La Temporada estivale 2026 du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles. Une programmation au fil de l’eau, bienvenue sous ces fortes chaleurs !

Ronan, votre guide, vous propose de découvrir le lac des Olivettes dans un paysage

de vallons traversés par un modeste cours d’eau, la Peyne proches du village de Vailhan.

Durée 2h 4 km. Équipement adapté pour la marche et eau.

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2 Route de Neffies Vailhan 34320 Hérault Occitanie +33 6 31 43 08 61 karyn.orengo@payshlv.com

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English :

The 2026 Summer Season in the Haut Languedoc and Vignobles “Land of Art and History.” A program centered around water—just what you need during this heat wave!

Ronan, your guide, invites you to explore Lake Olivettes amid a landscape

of valleys crisscrossed by a small stream, the Peyne, near the village of Vailhan.

Duration: 2 hours 4 km. Appropriate walking gear and water.

L’événement TEMPORADA ETE 2026 Vailhan a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT AVANT-MONTS