Temps convivial Sainte-Mère-Église
La Grange de la Paix Sainte-Mère-Église Manche
La Grange de la Paix ouvre ses portes tous les jeudis à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre un temps convivial autour d’une boisson chaude. .
La Grange de la Paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93
