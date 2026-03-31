Temps d’accueil enfants-parents Centre de PMI Gauthey PARIS

Espaces conviviaux et ludiques, aménagés pour favoriser l’éveil et le jeu des enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent. Les accueillant.e.s sont à l’écoute des familles : enfants et parents peuvent échanger et jouer ensemble ou avec d’autres, se confier, demander des conseils.

Un espace chaleureux pour partager, jouer et accompagner les premières relations entre parents et enfants.

Du mardi 07 avril 2026 au mardi 28 avril 2026 :

mardi

de 14h00 à 16h00

gratuit

Prendre RDV au centre de PMI Gauthey : 01 42 28 28 66

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T16:00:00+02:00;2026-04-14T14:00:00+02:00_2026-04-14T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00

Centre de PMI Gauthey 43 rue Gauthey 75017 PARIS

+33142282866



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