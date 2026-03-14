Temps d’accueil parents-enfants à la plage Guimaëc
Temps d’accueil parents-enfants à la plage Guimaëc mercredi 8 avril 2026.
Temps d’accueil parents-enfants à la plage
Plage de Vilin Izela Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 17:30:00
Date(s) :
2026-04-08
À l’occasion des semaines de la petite enfance, Luska vous invite à venir passer un moment en famille à la plage Vilin Izella à Guimaëc.
Pour l’occasion le LAEP file à la plage et propose un accueil différent, amusant, confortable, aménagé et protégé pour les plus petits. Pensez tout de même à prévoir une tenue adaptée (bottes et tenue de rechange) car le site offre de nombreuses possibilités d’exploration.
Possibilité de descendre se garer en bas de la route à cette période de l’année
(Annulation possible en cas d’intempéries)
Pour rappel
> Le lieu d’accueil enfants parents c’est également toute l’année à Guimaëc les mercredis matins de 9h à midi !
> Ces temps sont gratuits et anonymes
> Pour les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, co-parents, grands-parents… ou tout autre membre de leur famille
> Pour se rencontrer, jouer, partager, échanger, explorer, s’amuser, et se retrouver .
Plage de Vilin Izela Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 7 49 11 70 01
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English : Temps d’accueil parents-enfants à la plage
L’événement Temps d’accueil parents-enfants à la plage Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX