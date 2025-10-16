Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène
Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène jeudi 16 octobre 2025.
Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu
Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 09:30:00
fin : 2025-10-16 12:30:00
Date(s) :
2025-10-16
Ateliers organisés et animés par des professionnelles du service PMI et de la ludothèque Ricochet.
Gratuit, sans rendez-vous, sans inscription
.
Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 13 07
English :
Workshops organized and run by professionals from the PMI department and the Ricochet toy library.
Free, no appointment necessary, no registration
German :
Workshops, die von Fachkräften des PMI-Dienstes und der Spielothek Ricochet organisiert und geleitet werden.
Kostenlos, ohne Termin, ohne Anmeldung
Italiano :
Laboratori organizzati e gestiti da professionisti del dipartimento PMI e della ludoteca Ricochet.
Gratuito, senza appuntamento, senza registrazione
Espanol :
Talleres organizados y dirigidos por profesionales del departamento PMI y de la ludoteca Ricochet.
Gratuitos, sin cita previa ni inscripción
L’événement Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron