Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-10-16 09:30:00

fin : 2025-10-16 12:30:00

2025-10-16

Ateliers organisés et animés par des professionnelles du service PMI et de la ludothèque Ricochet.

Gratuit, sans rendez-vous, sans inscription

.

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 13 07

English :

Workshops organized and run by professionals from the PMI department and the Ricochet toy library.

Free, no appointment necessary, no registration

German :

Workshops, die von Fachkräften des PMI-Dienstes und der Spielothek Ricochet organisiert und geleitet werden.

Kostenlos, ohne Termin, ohne Anmeldung

Italiano :

Laboratori organizzati e gestiti da professionisti del dipartimento PMI e della ludoteca Ricochet.

Gratuito, senza appuntamento, senza registrazione

Espanol :

Talleres organizados y dirigidos por profesionales del departamento PMI y de la ludoteca Ricochet.

Gratuitos, sin cita previa ni inscripción

