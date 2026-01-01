Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : Jeudi 2026-01-15 09:30:00

fin : 2026-01-15 11:30:00

2026-01-15

Ateliers organisés et animés par des professionnelles du service PMI.

Gratuit, sans rendez-vous, sans inscription.

Le 3e jeudi du mois à partir du 15 janvier 2026

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

Workshops organized and run by professionals from the PMI department.

Free, no appointment necessary, no registration required.

3rd Thursday of the month from January 15, 2026

