Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène
Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène jeudi 15 janvier 2026.
Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu
Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-15 09:30:00
fin : 2026-01-15 11:30:00
Date(s) :
2026-01-15
Ateliers organisés et animés par des professionnelles du service PMI.
Gratuit, sans rendez-vous, sans inscription.
Le 3e jeudi du mois à partir du 15 janvier 2026
.
Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops organized and run by professionals from the PMI department.
Free, no appointment necessary, no registration required.
3rd Thursday of the month from January 15, 2026
L’événement Temps d’accueil parents-enfants autour du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron