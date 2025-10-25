Temps danse K-pop #2 Théâtre le Rhône Bourg-lès-Valence

Temps danse K-pop #2 Théâtre le Rhône Bourg-lès-Valence samedi 25 octobre 2025.

Temps danse K-pop #2

Théâtre le Rhône 100 Rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-25 20:45:00

Découvre l’univers vibrant de la K-Pop, un style de danse dynamique qui mélange rythmes entraînants et chorégraphies époustouflantes.

Deux groupes locaux, Elma Crew & Sundial Crew seront sur scène pour vous en mettre plein les yeux !

Théâtre le Rhône 100 Rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr

English :

Discover the vibrant world of K-Pop, a dynamic dance style that blends upbeat rhythms and breathtaking choreography.

Two local groups, Elma Crew & Sundial Crew, will be on stage to blow your mind!

German :

Entdecke die pulsierende Welt des K-Pop, eines dynamischen Tanzstils, der mitreißende Rhythmen und atemberaubende Choreographien miteinander verbindet.

Zwei lokale Gruppen, Elma Crew & Sundial Crew, werden auf der Bühne stehen, um dir die Augen zu öffnen!

Italiano :

Scoprite il mondo vibrante del K-Pop, uno stile di danza dinamico che mescola ritmi in levare e coreografie mozzafiato.

Due gruppi locali, Elma Crew e Sundial Crew, saranno sul palco per lasciarvi a bocca aperta!

Espanol :

Descubra el vibrante mundo del K-Pop, un dinámico estilo de baile que mezcla ritmos alegres con coreografías impresionantes.

Dos grupos locales, Elma Crew y Sundial Crew, subirán al escenario para dejarte boquiabierto

L’événement Temps danse K-pop #2 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-28 par Valence Romans Tourisme