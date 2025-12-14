Temps danse Espace culturel du Pays de Nay Nay

Temps danse

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

La section danse contemporaine des Ateliers Culturels de Nay (ACN) vous invite à une soirée en deux temps

18h30 échappée chorégraphique à la Médiathèque (accès libre)

Plus d’une vingtaine de danseurs investiront les espaces de la médiathèque pour une traversée sensible entre improvisations et partitions chorégraphiées.

Ce parcours dansé se conclura par la célèbre Nelken Line de Pina Bausch, guidant danseurs et spectateurs vers la projection du film Mr Gaga .

19h15 projection du documentaire Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin (Durée 1h40 Sur réservation) .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

