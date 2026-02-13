Temps d’Artistes au Lycée, Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès

Temps d’Artistes au Lycée 16 – 20 février Lycée Jean-Baptiste Dumas Gard

Début : 2026-02-16T09:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T09:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Festival organisé par Le Cratère, en partenariat avec La Verrerie.

Lycée Jean-Baptiste Dumas 1 Place de Belgique, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

8 compagnies proposeront théâtre, danse, hip-hop, chant lyrique, musique, vidéo et arts plastiques aux élèves du lycée Jean-Baptiste Dumas.