TEMPS DE DRAC 17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou

Spectacle intergénérationnel de poésie en langue catalane
Samedi 18 avril 17h30
Cinéma Le Majestic, la fabrique du spectacle vivant
17 Avenue Général Joseph Santraille . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Intergenerational poetry show in Catalan
Saturday April 18th 5:30pm
Cinéma Le Majestic, la fabrique du spectacle vivant
