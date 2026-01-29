TEMPS DE DRAC 17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou

TEMPS DE DRAC

Temps de Drac

Spectacle intergénérationnel de poésie en langue catalane

Samedi 18 avril 17h30

Cinéma Le Majestic, la fabrique du spectacle vivant

17 Avenue Général Joseph Santraille . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Temps de Drac

Intergenerational poetry show in Catalan

Saturday April 18th 5:30pm

Cinéma Le Majestic, la fabrique du spectacle vivant

