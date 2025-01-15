Temps de jeu avec le SAJH de la Gachère à la médiathèque ! Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Temps de jeu avec le SAJH de la Gachère à la médiathèque !
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente
Début : Mercredi 2025-01-15 14:30:00
fin : 2025-04-16 16:00:00
2025-01-15 2025-02-12 2025-03-12 2025-04-16 2025-05-14 2025-09-18 2025-10-16 2025-11-13
Le SAJH de la Gachère vous propose des temps de jeux à la médiathèque, de 14h30 à 16h.
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@cdcrouillacais.fr
English :
The SAJH de la Gachère offers playtime at the media library, from 2:30 to 4pm.
German :
Das SAJH de la Gachère bietet Ihnen von 14:30 bis 16:00 Uhr Spielzeiten in der Mediathek an.
Italiano :
La SAJH de la Gachère offre giochi presso la mediateca dalle 14.30 alle 16.00.
Espanol :
El SAJH de la Gachère ofrece juegos en la mediateca de 14.30 a 16.00 horas.
