Temps de jeu avec le SAJH de la Gachère à la médiathèque ! Médiathèque du Rouillacais Rouillac mercredi 15 janvier 2025.

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente

Début : Mercredi 2025-01-15 14:30:00

fin : 2025-04-16 16:00:00

2025-01-15 2025-02-12 2025-03-12 2025-04-16 2025-05-14 2025-09-18 2025-10-16 2025-11-13

Le SAJH de la Gachère vous propose des temps de jeux à la médiathèque, de 14h30 à 16h.

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@cdcrouillacais.fr

English :

The SAJH de la Gachère offers playtime at the media library, from 2:30 to 4pm.

German :

Das SAJH de la Gachère bietet Ihnen von 14:30 bis 16:00 Uhr Spielzeiten in der Mediathek an.

Italiano :

La SAJH de la Gachère offre giochi presso la mediateca dalle 14.30 alle 16.00.

Espanol :

El SAJH de la Gachère ofrece juegos en la mediateca de 14.30 a 16.00 horas.

