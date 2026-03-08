Temps de jeu ouvert à tous Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Temps de jeu ouvert à tous

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Animé par la Ludothèque Cékankonjou. Gratuit, ouvert à tous !

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Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

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L’événement Temps de jeu ouvert à tous Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire