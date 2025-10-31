Temps de Jeux pour Tous avec la ludothèque Cékakonjou Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Activités ouvertes à tous !

English :

Activities open to all!

German :

Aktivitäten, die für alle offen sind!

Italiano :

Attività aperte a tutti!

Espanol :

Actividades abiertas a todos

L’événement Temps de Jeux pour Tous avec la ludothèque Cékakonjou Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire