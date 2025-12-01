Temps de l’avent à Mareuil-sur-Aÿ Ruelle Saint-Hilaire Aÿ-Champagne

Temps de l’avent à Mareuil-sur-Aÿ

Ruelle Saint-Hilaire Eglise Saint-Hialire Aÿ-Champagne Marne

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Tout public

Venez vivre et partager des lectures de contes de Noël féeriques, des chants de Noël uniques et une collation (chocolat ou vin chaud et autres gourmandises…)

En partenariat avec la paroisse Saint-Vincent du Val d’Or

Association des Amis de Notre Dame du Gruguet et des Amis de l’Église Saint-Hilaire. .

Ruelle Saint-Hilaire Eglise Saint-Hialire Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 52 64 54

