Temps de l’enfant : quels leviers pour agir ensemble ? Francas de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

L’Accoord et les Francas de Loire-Atlantique organisent un échange ouvert au public autour de la Convention citoyenne des temps de l’enfant. Intitulé « Temps de l’enfant : quels leviers pour agir ensemble ? », elle se tiendra mardi 16 décembre, à 18h30, au siège des Francas, en présence de trois personnes ayant participé à la Convention citoyenne.Ensemble, ils viendront témoigner de leur expérience, partager les conclusions du rapport et échanger avec le public sur les moyens de transformer les propositions en action. Entrée libre et gratuite sur inscription

Francas de Loire-Atlantique Nantes 44021

