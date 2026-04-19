Temps de regard sur création – Cie Artincidence – Annabel Guérédrat Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez découvrir ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie et artiste accueilli par la compagnie 29.27 ouvrira les portes du grand studio de danse pour une présentation d’une étape de travail. Cie Artincidence – Annabel GuérédratArtincidence est une compagnie de danse, née en 2003 grâce à sa membre fondatrice, la chorégraphe Annabel Guérédrat. C’est une expérience, c’est une aventure, traitant de sujets sensibles, tabous, de l’intime et du politique. Depuis 22 ans, Artincidence fait se rencontrer des artistes du monde entier. Un «bouyon» de cultures, où sont questionnées des pratiques, des mœurs, l’artivisme, l’action et la place de l’artiste dans la cité, où sont bousculées les notions de couple hétérosexuel normé, les questions de genres, d’écologie décoloniale. Des ateliers de médiations sont proposés également comme BELOVED BABY, un projet novateur d’ateliers artistiques et sensoriels dédiés aux jeunes mères et à leurs bébés.Annabel Guérédrat :Chorégraphe-danseuse, performeuse, praticienne certifiée en BMC®, historienne de formation universitaireAutour de la « bruja », la sorcière caribéenne, et des femmes métisses et noires, comme corps politiques, elle crée A freak show for S. (2010), Women part2: You might think I’m crazy but I’m serious (2012), A Woman (2014), Valeska and you (2015), Hystéria (2017), I’m a bruja (2018), Women part 3 en 2021 et Hystéria #2 : mes larmes sont de l’or en 2022. Avec le plasticien Henri Tauliaut, ensemble, ils réinventent des mythes caribéens in situ. En 2017, le couple dirige le FIAP Martinique, Festival International d’Art Performance. La 5ème édition aura lieu en 2026. Elle ouvre un nouveau chantier autour des notions de toxicité et de soin avec Ensargasse moi, sa vidéo d’art Mami Sargassa, sous forme de conte dystopique caribéen futuriste. Un concert caribéen punk a été créé en 2023 avec le guitariste Raphaël Gautier et le batteur Daniel Dantin: MamiSargassa3.0. Elle crée en 2025 Let’s go back to the river, en duo avec la danseuse interprète Chloé Timon, sous forme de performance durationnelle de 2h30 sur le plateau, immersive et participative pour le public.En parallèle, elle mène depuis 2006 des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire, ainsi qu’en milieu socio-éducatif, médico-humanitaire, en direction de publics empêchés : en centre pénitentiaire, à l’hôpital, auprès de jeunes filles mamans, de la communauté LGBTQI+., des femmes migrantes en parcours de sortie de prostitution et des femmes victimes de violences sexuelles. Pièce en cours : J’ai respiré par la peau du ventreC’est pour Annabel Guérédrat comment éprouver sur scène, de la joie, en dansant et en chantant.Tout a démarré pour Annabel dès juin 2025 à Sainte Marie en Martinique quand elle a opéré deux mariages mystiques avec ses Loa, liés au panthéon vaudou haïtien.Puis Annabel poursuit sa quête en suivant scrupuleusement les enseignements Kalinago de la roue de la médecine, en partant 4 jours sans boire ni manger en août 2025 au Canada, pour être dans la porte du Sud, correspondant à l’élément FEU.Avec la proximité et complicité de Raphaël Gautier, les questions centrales de cette création pour Annabel sont : « c’est quoi ma danse aujourd’hui ? comment m’emparer de l’espace par mon corps, aussi ma voix ? Comment ma voix enclenche mon corps et inversement ? Aussi, que disent mes textes écrits depuis 2010 jusqu’à aujourd’hui ? et comment vais-je les vocaliser ? ».Ensemble, par des jeux d’improvisation générative, de compositions instantanées en temps réel, ils s’immergent dans les danses bèlè et danmyé de la Martinique. Annabel, portée par une démarche spirituelle profonde et intime, explore avec Raphaël des mondes tangibles et intangibles. Ils sont dans leur propre autonomie d’énonciation, par le corps, la voix, les sons.Cette pièce immersive et enveloppante, sera comme un exutoire, une prière afro-punk. DistributionAnnabel Guérédrat : conception, chorégraphie, danse, performanceRaphaël Gautier : composition & guitareNosfell : dramaturgie, partage de pratiques sonores & chantJean Félix Zaïre & Julie Nioche : partage de pratiques danséesJean Louis Portail : création lumièreFred Lagnau : tournage vidéoHenri Tauliaut : montage & habillage vidéoCédric Poulicard : régie son & vidéo

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com 02.51.84.10.83 https://www.783-nantes.com



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