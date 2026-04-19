Temps de regard sur création – Compagnie Skanda – Jade Lada Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 12:30 – 13:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez découvrir ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie et artiste accueilli par la compagnie 29.27 ouvrira les portes du grand studio de danse pour une présentation d’une étape de travail. Compagnie Skanda – Jade LadaEntre Guadeloupe, Inde et France hexagonale, Jade Lada développe une écriture chorégraphique métissée, incarnée et profondément sensible. Sa danse, nourrie de ses racines et de ses héritages multiples, fait du corps un espace de mémoire, de parole et de transformation.Chorégraphe et interprète, Jade Lada fonde en 2017 à Nantes la compagnie SKANDA, pensée comme un laboratoire de recherche et de création où se croisent mouvement, transmission et engagement. Autour d’elle, interprètes, créateurs sonores, lumières et vidéastes composent des paysages artistiques où la puissance du geste dialogue avec la fragilité de l’émotion.La compagnie s’inscrit dans une dynamique de territoire et de partage. En résidence à Cour et Jardin – Vertou (2022–2025), SKANDA y crée UNSUI sur le cycle de l’eau et de la vie (2023), puis POTOMITAN (2024), hommage dansé aux femmes piliers guadeloupéennes. Cette pièce marque un tournant pour la compagnie, en résidence notamment à l’Institut Français de Saint-Louis du Sénégal puis présentée au Festival Suresnes Cités Danse – Théâtre Suresnes Jean Vilar, ouvrant la compagnie à de nouveaux territoires.Depuis 2024, Jade Lada est artiste associée au CCN Le Phare – Le Havre, dirigé par Fouad Boussouf. Elle y poursuit ses recherches autour du corps, du féminin et de la transmission, notamment à travers Cercle de femmes, ateliers mêlant danse et parole. Une série de documentaires dansés « Les Potomitant(e)s » et « Après la Vague » ainsi que (UN)VISIBLE, dispositif participatif à destination de la jeunesse.Actuellement, la compagnie développe MAWU, sa prochaine création, qui explore l’invisible, l’héritage collectif et la puissance du lien. Fidèle à son engagement, SKANDA accompagne ses œuvres de projets participatifs, pensés comme des espaces de rencontre, d’échange et d’émancipation.Ainsi la démarche artistique développée est à la croisée du poétique et du sensible, où chaque création devient un lieu de dialogue entre les corps, les cultures et les imaginaires. Pièce en cours : MAWUMAWU, une traversée collective entre visible et invisible.La nouvelle création de la compagnie s’inscrit comme un espace de rassemblement de réconciliation et d’élan vers l’espoir, dans un monde en tension.Puisant dans la force du rituel et du lien ancestral , la pièce s’imprègne de la culture vaudou pour interroger notre rapport au vivant, à l’autre et au collectif. Les corps, portés par le mouvement, deviennent les vecteurs d’un récit commun : ils s’assemblent, se répondent, s’accordent, jusqu’à former un quatuor vibrant, lumineux, presque animal.Par le dialogue des contraires terre, ciel, passé et avenir, se dessine un espace de coexistence, un territoire partagé où émergent les notions de soulèvement, de fragments et de liens. Une lumière circule, non pas celle d’un individu, mais celle d’un chœur en mouvement.Troisième création de la compagnie, MAWU s’inscrit dans la continuité du travail de la chorégraphe Jade Lada, poursuivant sa recherche autour de ses racines et de son héritage. Pensée comme un diptyque, la pièce mêle une forme participative in situ, créée avec des amateurs, habitant.es, et une pièce chorégraphique pour quatre interprètes. Ces deux volets se nourrissent et se répondent, dessinant un parcours sensible qui mène naturellement le public vers la révélation du quatuor au plateau.À la frontière entre scène et réel, artistes et spectateur·rices la chorégraphe imagine une expérience collective, fragile et essentielle, où le mouvement devient langage commun et espace de transformation. DistributionChorégraphe et interprète **: Jade Lada**Interprètes **: Laura Morin (2 autres danseurs sont en cours de recrutement)**Création sonore **: Jenny Galvao et Rodrigue Dubois**Création lumière **: Flora Gautier**Dramaturge **: Maryne Lanaro**Conceptrice costume et scénographie textil **: Elke Dewolfs**Directrice de production et de diffusion **: Lucie Mariotto**

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com 02.51.84.10.83 https://www.783-nantes.com



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