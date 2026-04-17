Temps de regard sur création Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 12:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Compagnie S – Julie OllivierLa Compagnie S voit le jour en 2015, sous l’impulsion de Julie Ollivier danseuse et chorégraphe, avec l’envie première de créer un espace d’expression ouvert, propice à la rencontre, l’expérimentation, et au mélange des formes artistiques.La Cie S propose aujourd’hui spectacles, performances chorégraphiques et musicales, ateliers de pratique et développe un travail à la croisée des esthétiques hip hop et contemporaine où la danse se mêle aux mots et à la musique.Soucieuse de mettre la rencontre au cœur du processus artistique et fortement marquée par son expérience d’enseignement et de transmission, les propositions de Julie sont souvent participatives et/ou nourries de moments « immersifs » auprès de différents publics.Ainsi, des temps de résidence sont régulièrement organisés dans des lieux « non dédiés » (collèges, institut pénitentiaire, IME….) afin de favoriser les échanges et de nourrir le processus artistique.Dans ce même souci d’ouverture et de rencontre, les spectacles de la Cie sont quasiment tout terrain et peuvent se jouer dans différents lieux et différents contextes (théâtres, médiathèques, écoles, festivals) autant en intérieur qu’en extérieur. Jouer avec et pour différents publics est pour nous une priorité.La Cie S s’envisage comme une fabrique artistique aventureuse permettant le dialogue et la circulation des corps, des idées et des pensées par différents mediums. Notre désir est de décloisonner les pratiques mais aussi les contextes, les espaces et les temps. Pièce en cours : Qu’est-ce qu’on fait là ?Qui sommes nous ? Où allons-nous ? Quelle est notre place ? Où est notre place ? Pourquoi sommes-nous en colère ? Qu’est-ce qui nous rend heureux ? Pourquoi choisir ? Quelle direction prendre ?En prise au doute et submergés par leurs émotions contradictoires, Julie et William se dispersent parfois, s’éparpillent un peu et se questionnent beaucoup. Est-ce que tout le monde est comme ça ?En danse, en musique, à travers le texte, la philosophie, l’humour, la cascade… Autour d’un canapé, avec dérision et fantaisie, ielles nous confient leurs sentiments, leurs indécisions, leurs folies et comptent bien aller chercher les vôtres. Ecriture, mise en scène et interprétation : Julie Ollivier & William CourtaisChorégraphe : Julie OllivierMusique : William Courtais

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com 02.51.84.10.83 https://www.783-nantes.com



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