Temps d’échange autour de l’ouvrage Petit frère Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Amets Arzallus Antia vous propose un temps de discussion autour de ce livre.

Je me trouve en Europe, mais je ne voulais pas venir en Europe . Ces mots sont ceux de Ibrahima Balde qui s’engage sur les routes pour retrouver son petit frère disparu. S’en suivent une traversée du désert, des océans, la prison, les violences. Un récit bouleversant, raconté avec une force poétique par Balde, et retranscrit par l’auteur bertsolari Amets Arzallus. À l’origine du projet d’écriture, une rencontre entre les deux hommes. La version originale s’écrit en basque Miñan (Susa,2019). Livre qui est aujourd’hui traduit dans plus d’une dizaine de langues, dont la langue d’origine de Balde, le pulaar. Il est devenu en quelques années un classique de la littérature basque et est enseigné dans les écoles. Il a aussi donné lieu à une pièce de théâtre qui a été donné à la Perle en fin d’année. .

