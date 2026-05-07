Temps d’échange avec Luana Belmondo Mercredi 27 mai Brides-les-Bains
Temps d’échange avec Luana Belmondo Mercredi 27 mai Brides-les-Bains mercredi 27 mai 2026.
Brides-les-Bains
Temps d’échange avec Luana Belmondo Mercredi 27 mai
Salon de la source Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Luana Belmondo vous attendez au salon de la source de 16h à 17h pour un moment d’échange. Vous pourrez lui poser vos questions sur son parcours, ses valeurs et son favoir-faire.
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Salon de la source Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Luana Belmondo will be waiting for you at the salon de la source from 4pm to 5pm for a chat. You’ll be able to ask her questions about her career, her values and her favoir-faire.
L’événement Temps d’échange avec Luana Belmondo Mercredi 27 mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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