Temps d’échange en famille Médiathèque Christiane Doutart Saint-Valery-en-Caux

Temps d’échange en famille Vendredi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Christiane Doutart Seine-Maritime

Début : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Fin : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Venez partager un moment convivial autour du Livre et de la Petite Enfance.

Découvrez l’importance du récit dans le développement du tout-petit.

Plongez dans l’univers des albums jeunesse et explorez leur richesse.

Médiathèque Christiane Doutart 15 Rue d'Etennemare, 76460 Saint-Valery-en-Caux, France 0235972335 https://www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr

