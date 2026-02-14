Temps d’échange entre professionnels sur le Trouble du Spectre de l’Autisme, IFSI IFAS Saint-Dizier, Saint-Dizier

Temps d’échange entre professionnels sur le Trouble du Spectre de l’Autisme Jeudi 26 février, 17h15 IFSI IFAS Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T17:15:00+01:00 – 2026-02-26T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T17:15:00+01:00 – 2026-02-26T19:00:00+01:00

L’équipe du CAMSP de #SaintDizier organise ́ un temps d’échange entre professionnels, dédié au Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).

✅ Cet atelier a pour but de présenter les possibilités d’accompagnement et de guidance à l’aide de vignettes cliniques.

‍ Destiné à tous les professionnels travaillant avec les enfants (enseignants, AESH, puéricultrices PMI, éducateurs ASE, professionnels de crèche, services de pédiatrie…).

de 17H15 à 19H00 à l’IFSI de Saint-Dizier, 1 rue Albert Schweitzer.

⚠️ : cl.lindini@chhm.fr | bael64@chhm.fr ou par SMS au 06 07 29 64 29.

