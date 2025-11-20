Temps d’échange et d’information Repérer et accompagner l’enfant de moins de 6 ans dans le langage Rue Pierre-Boubet Cusset

Temps d’échange et d’information Repérer et accompagner l’enfant de moins de 6 ans dans le langage

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-20 11:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Vichy Communauté organise un temps d’échange et d’information sur la thématique Repérer & accompagner l’enfant de moins de 6 ans dans le langage le jeudi 20 novembre de 10h à 11h30 au Centre la Passerelle à Cusset

.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 57 00 accueil@vichy-communaute.fr

English :

Vichy Communauté is organizing a discussion and information session on the theme of Spotting and supporting children under 6 in their language development on Thursday November 20 from 10am to 11:30am at the Centre la Passerelle in Cusset

German :

Vichy Communauté organisiert am Donnerstag, den 20. November von 10:00 bis 11:30 Uhr im Centre la Passerelle in Cusset eine Austausch- und Informationsveranstaltung zum Thema Repérer & accompagner l’enfant de moins de 6 ans dans le langage (Kinder unter 6 Jahren in der Sprache erkennen und begleiten)

Italiano :

Vichy Communauté organizza una sessione di discussione e informazione sul tema Individuare e sostenere i bambini di età inferiore ai 6 anni nella loro lingua giovedì 20 novembre dalle 10 alle 11.30 presso il Centre la Passerelle di Cusset

Espanol :

Vichy Communauté organiza el jueves 20 de noviembre, de 10.00 a 11.30 horas, en el Centre la Passerelle de Cusset, una sesión de debate e información sobre el tema Detectar y acompañar a los niños menores de 6 años en su lengua

L’événement Temps d’échange et d’information Repérer et accompagner l’enfant de moins de 6 ans dans le langage Cusset a été mis à jour le 2025-11-06 par Vichy Destinations