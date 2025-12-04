Temps d’échange : quels jeux pour quels âges ? IFSI Saint-Dizier Saint-Dizier

Temps d’échange : quels jeux pour quels âges ? Jeudi 4 décembre, 17h15 IFSI Saint-Dizier Haute-Marne

L’équipe du CAMSP de #SaintDizier organise jeudi 04 décembre 2025 un temps d’échanges sur les jeux à utiliser en fonction de l’âge de l’enfant.

Ce temps d’échange a pour but de donner des repères sur le jeu au fil des âges et de donner des pistes et idées de jeux pour favoriser l’éveil, l’imaginaire et les acquisitions de votre enfant.

‍ Destiné à tous les parents ou futurs parents se questionnant sur l’éveil de leur enfant.

➡️ Rendez-vous jeudi 04 décembre 2025

de 17H15 à 19H00

IFSI de Saint-Dizier, 1 rue Albert Schweitzer.

⚠️ Sur inscriptions

cl.lindini@chhm.fr | bael64@chhm.fr ou par SMS au 06 07 29 64 29.

