Temps d’échange sur les enfants et les écrans, IFSI IFAS Saint-Dizier, Saint-Dizier
Temps d’échange sur les enfants et les écrans, IFSI IFAS Saint-Dizier, Saint-Dizier jeudi 26 mars 2026.
Temps d’échange sur les enfants et les écrans Jeudi 26 mars, 17h15 IFSI IFAS Saint-Dizier Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T17:15:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-26T17:15:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00
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♀️ L’équipe du CAMSP de Saint-Dizier organise un temps d’échanges sur les écrans .
Ce temps d’échange a pour but de donner des repères d’âges progressifs à l’exposition d’écrans et de donner des pistes et idées pour limiter les temps d’écrans et proposer d’autres activités.
Destiné à tous les parents qui se questionnent sur l’éveil de leur enfant.
➡️ – de 17H15 à 19H00
IFSI de Saint-Dizier, 1 rue Albert Schweitzer.
⚠️ : cl.lindini@chhm.fr | bael64@chhm.fr ou par SMS au 06 07 29 64 29.
Prochaine session : l’importance du cadre et des limites (mai 2026).
IFSI IFAS Saint-Dizier 1 rue Albert Schweitzer, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « cl.lindini@chhm.fr »}, {« type »: « email », « value »: « bael64@chhm.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 29 64 29 »}] [{« link »: « mailto:cl.lindini@chhm.fr »}, {« link »: « mailto:bael64@chhm.fr »}]
Ce temps d’échange a pour but de donner des repères d’âges progressifs à l’exposition d’écrans et de donner des pistes et idées pour limiter les temps d’écrans et proposer d’autres activités. famille écrans
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