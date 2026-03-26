Temps d’échange sur les enfants et les écrans, IFSI IFAS Saint-Dizier, Saint-Dizier

Temps d’échange sur les enfants et les écrans Jeudi 26 mars, 17h15 IFSI IFAS Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T17:15:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T17:15:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00

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‍♀️ L’équipe du CAMSP de Saint-Dizier organise un temps d’échanges sur les écrans .

Ce temps d’échange a pour but de donner des repères d’âges progressifs à l’exposition d’écrans et de donner des pistes et idées pour limiter les temps d’écrans et proposer d’autres activités.

‍ ‍ Destiné à tous les parents qui se questionnent sur l’éveil de leur enfant.

➡️ – de 17H15 à 19H00

IFSI de Saint-Dizier, 1 rue Albert Schweitzer.

⚠️ : cl.lindini@chhm.fr | bael64@chhm.fr ou par SMS au 06 07 29 64 29.

Prochaine session : l’importance du cadre et des limites (mai 2026).

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Ce temps d’échange a pour but de donner des repères d’âges progressifs à l’exposition d’écrans et de donner des pistes et idées pour limiter les temps d’écrans et proposer d’autres activités. famille écrans