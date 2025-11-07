Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer Bibliothèque Cerizay

Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer Bibliothèque Cerizay vendredi 7 novembre 2025.

Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Alzheimer ? Et si on en parlait…Accompagnants, proches, ne restez pas seuls face à la maladie. Jean-Paul Lardière, responsable de l’antenne France Alzheimer de Bressuire, vous invite à un temps d’échanges et d’information propice aux rencontres.

En partenariat avec l’association France Alzheimer.

Adultes, sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

English : Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer

German : Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer

Italiano :

Espanol : Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer

L’événement Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer Cerizay a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bocage Bressuirais