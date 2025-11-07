Temps d’échanges autour de la maladie d’Alzheimer Bibliothèque Cerizay
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Alzheimer ? Et si on en parlait…Accompagnants, proches, ne restez pas seuls face à la maladie. Jean-Paul Lardière, responsable de l’antenne France Alzheimer de Bressuire, vous invite à un temps d’échanges et d’information propice aux rencontres.
En partenariat avec l’association France Alzheimer.
Adultes, sur réservation. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
