Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents.

Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline.

Avenue Labouyrie, Plaine de l’Isle Verte

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Temps d’échanges entre parents

Come and share your experiences, exchange tips and meet other parents for a convivial and enriching moment between parents.

German : Temps d’échanges entre parents

Kommen Sie, um Ihre Erfahrungen auszutauschen, Ratschläge zu erteilen und andere Eltern zu treffen, um eine gesellige und bereichernde Zeit unter Eltern zu verbringen.

Italiano :

Venite a condividere le vostre esperienze, a scambiarvi consigli e a incontrare altri genitori per un’esperienza amichevole e arricchente.

Espanol : Temps d’échanges entre parents

Venga y comparta sus experiencias, intercambie consejos y conozca a otros padres para vivir una experiencia amistosa y enriquecedora.

