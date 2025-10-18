Temps d’échanges sur l’acceptation des personnes LGBT+ dans la famille, au travail… Villefranche-de-Rouergue
8 rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-11-22
2025-10-18 2025-11-22
En présence de parent de personnes LGBT+
8 rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 68 79 56 56
English :
In the presence of parents of LGBT+ people
German :
In Anwesenheit von Eltern von LGBT+ Personen
Italiano :
In presenza di genitori di persone LGBT+
Espanol :
En presencia de padres de personas LGBT+
