Temps d’échanges sur l’accompagnement du sommeil de l’enfant IFSI IFAS Saint-Dizier Bettancourt-la-Ferrée

Temps d’échanges sur l’accompagnement du sommeil de l’enfant Jeudi 6 novembre, 17h15 IFSI IFAS Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-11-06T17:15:00 – 2025-11-06T17:30:00

Fin : 2025-11-06T17:15:00 – 2025-11-06T17:30:00

Accompagner le sommeil et comprendre les troubles du sommeil de votre enfant.

Le sommeil évolue avec l’âge de l’enfant. Certaines périodes sont porteuses de difficultés d’endormissement et touchent le sommeil de toute la famille. Pourquoi ne dort-il pas ? Faut-il refuser qu’il vienne dans le lit des adultes ? Doit-on se lever à chaque pleure ou appel ? Quelle routine mettre en place pour favoriser son sommeil ?

Ce temps d’échange a pour but de donner des repères sur le sommeil au fil des âges et de donner des pistes de solutions pour favoriser le sommeil chez votre enfant.

Présenté par l’équipe du CAMSP de Saint-Dizier.

IFSI IFAS Saint-Dizier 1 rue Albert Schweitzer, Saint-Dizier Bettancourt-la-Ferrée 52115 Haute-Marne Grand Est

Soirée d’informations et d’échanges sur comment accompagner le sommeil et comprendre les troubles du sommeil de votre enfant. Echange Enfant