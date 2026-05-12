Temps des femmes Centre social Romain Rolland, 13010 Marseille
vendredi 18 septembre 2026 · Centre social Romain Rolland, 13010 · Marseille
Informations pratiques
Marseille
Temps des femmes
Vendredi 18 septembre 2026 de 9h30 à 16h30.
CENTRE SOCIAL DE CULTURE OUVRIERE
VELTEN
16 RUE BERNARD DU BOIS
13001 MARSEILLE.
Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 18h.
CMA FEDERATION
14 BD MEYER
13004 MARSEILLE.
Samedi 26 septembre 2026 de 13h30 à 19h.
CMA FEDERATION
14 BD MEYER
13004 MARSEILLE. Centre social Romain Rolland, 13010 CMA Fédération, 13004 Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-26
Pour sa 34éme édition, le FFM a choisi de poursuivre son objectif :
Celui de défendre les droits des femmes en mettant en valeur leur créativité et leurs capacités de résistance.
Seront abordées les questions de partage des Temps de vie au travail, à la maison…Il s’agira de créer un espace de parole et de réflexion sur les inégalités de temps entre les sexes, susciter des témoignages, et faire émerger des pistes d’action collective. Outre une rencontre – débat sont prévus des ateliers de créativité : atelier d’écriture, bijoux, initiation à l’informatique, image de soi et un spectacle musical…
Trois dates sont programmées :
• le vendredi 18 septembre de 9H30 à 16h30 au CCO Velten, 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille
9h30 : Accueil Café
10h00 : Ateliers de créativité : écriture, bijoux,
initiation à l’informatique, sophrologie, image de
soi (sur inscription).
11H30 : Assemblée Générale du FFM
13H00 : Buffet
14H00 : Rencontre-débat « Femmes de
méditerranée entre violences et stratégies de
liberté”.
16H00 : Goûter de la Solidarité
16H30 : Fin de la manifestation
• le samedi 19 septembre de 9H30 à 18h00 au CMA Fédération, 14 boulevard Meyer 13004 Marseille
9h30 : Accueil Café et inauguration de la
manifestation par Monsieur Marcel TOUATI,
adjoint d’arrondissement de quartier de Baille-
Menpenti en charge du lien social et Esther
FOUCHIER, présidente du FFM.
10h00 : Ateliers de Créativité : écriture, bijoux,
initiation à l’informatique, sophrologie, image de
soi (sur inscription).
12H00 : Buffet.
14H00 : Présentation du rapport sur la situation
des femmes en Méditerranée.
15H30 : Présentation du film « Voix de Femmes »
résumé du Salon littéraire du 12 mai 2026 à la
Maison des Associations et lecture d’extraits de
nouvelles.
16H30 : Goûter de la Solidarité.
17H00 : Spectacle musical avec Christina
ROSMINI et Bruno CAVIGLIA.
18H00 : Fin de la manifestation
• le samedi 26 septembre avec Atouts Femmes de 13h30 à 19h00 au Centre Social Romain Rolland, 211 bis boulevard Romain Rolland 13010 Marseille
13h30 : Accueil café
14h00 : Ateliers de créativité : écriture, bijoux,
initiation à l’informatique, image de soi (sur
inscription).
15H00 : Rencontre – débat « Femmes de
méditerranée entre violences et stratégies de
liberté”.
16H30 : Goûter de la Solidarité
17H00 : Spectacle musical
19H00 : Fin de la manifestation .
Centre social Romain Rolland, 13010 CMA Fédération, 13004 Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 84 66 53 36 forumfemmesmed93@gmail.com
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English :
For its 34th edition, the FFM has chosen to continue pursuing its goal:
to defend women’s rights by highlighting their creativity and resilience.
L’événement Temps des femmes Marseille a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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