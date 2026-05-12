Temps des femmes Centre social Romain Rolland, 13010 Marseille

Informations pratiques

Marseille

Temps des femmes

Vendredi 18 septembre 2026 de 9h30 à 16h30.

CENTRE SOCIAL DE CULTURE OUVRIERE

VELTEN

16 RUE BERNARD DU BOIS

13001 MARSEILLE.

Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 18h.

CMA FEDERATION

14 BD MEYER

13004 MARSEILLE.

Samedi 26 septembre 2026 de 13h30 à 19h.

CMA FEDERATION

14 BD MEYER

13004 MARSEILLE. Centre social Romain Rolland, 13010 CMA Fédération, 13004 Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-26

Pour sa 34éme édition, le FFM a choisi de poursuivre son objectif :

Celui de défendre les droits des femmes en mettant en valeur leur créativité et leurs capacités de résistance.

Seront abordées les questions de partage des Temps de vie au travail, à la maison…Il s’agira de créer un espace de parole et de réflexion sur les inégalités de temps entre les sexes, susciter des témoignages, et faire émerger des pistes d’action collective. Outre une rencontre – débat sont prévus des ateliers de créativité : atelier d’écriture, bijoux, initiation à l’informatique, image de soi et un spectacle musical…



Trois dates sont programmées :





• le vendredi 18 septembre de 9H30 à 16h30 au CCO Velten, 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

9h30 : Accueil Café

10h00 : Ateliers de créativité : écriture, bijoux,

initiation à l’informatique, sophrologie, image de

soi (sur inscription).

11H30 : Assemblée Générale du FFM

13H00 : Buffet

14H00 : Rencontre-débat « Femmes de

méditerranée entre violences et stratégies de

liberté”.

16H00 : Goûter de la Solidarité

16H30 : Fin de la manifestation





• le samedi 19 septembre de 9H30 à 18h00 au CMA Fédération, 14 boulevard Meyer 13004 Marseille

9h30 : Accueil Café et inauguration de la

manifestation par Monsieur Marcel TOUATI,

adjoint d’arrondissement de quartier de Baille-

Menpenti en charge du lien social et Esther

FOUCHIER, présidente du FFM.

10h00 : Ateliers de Créativité : écriture, bijoux,

initiation à l’informatique, sophrologie, image de

soi (sur inscription).

12H00 : Buffet.

14H00 : Présentation du rapport sur la situation

des femmes en Méditerranée.

15H30 : Présentation du film « Voix de Femmes »

résumé du Salon littéraire du 12 mai 2026 à la

Maison des Associations et lecture d’extraits de

nouvelles.

16H30 : Goûter de la Solidarité.

17H00 : Spectacle musical avec Christina

ROSMINI et Bruno CAVIGLIA.

18H00 : Fin de la manifestation





• le samedi 26 septembre avec Atouts Femmes de 13h30 à 19h00 au Centre Social Romain Rolland, 211 bis boulevard Romain Rolland 13010 Marseille

13h30 : Accueil café

14h00 : Ateliers de créativité : écriture, bijoux,

initiation à l’informatique, image de soi (sur

inscription).

15H00 : Rencontre – débat « Femmes de

méditerranée entre violences et stratégies de

liberté”.

16H30 : Goûter de la Solidarité

17H00 : Spectacle musical

19H00 : Fin de la manifestation .

Centre social Romain Rolland, 13010 CMA Fédération, 13004 Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 84 66 53 36 forumfemmesmed93@gmail.com

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English :

For its 34th edition, the FFM has chosen to continue pursuing its goal:

to defend women’s rights by highlighting their creativity and resilience.

L’événement Temps des femmes Marseille a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille