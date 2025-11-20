TEMPS D’ÉVEIL POUR LES TOUT PETITS Villefort

TEMPS D’ÉVEIL POUR LES TOUT PETITS

La Bibliothèque Municipale de Villefort et Le Relais Petite Enfance vous proposent des temps d’éveil pour les tout-petits (lectures, comptines, manipulation d’objets, parcours..

La Bibliothèque Municipale de Villefort vous propose des temps d’éveil pour les tout-petits de 0-3 ans avec Le Relais Petite Enfance .

Le Jeudi 20 Novembre de 9h30 à 11h30 dans notre belle salle d’animation.

Plusieurs objectifs à ces temps d’éveil

– Rencontrer, discuter et échanger entre particuliers et professionnels.

– Créer des interactions entre enfants en leur proposant des jeux et des ateliers dans des lieux sécurisés et adaptés à leur développement.

– Proposer des ateliers d’éveil stimulant leur curiosité, leur expérimentation et la découverte par la manipulation.

Des temps comme la lecture, les comptines, la manipulation d’objets et de diverses matières, l’observation, la motricité fine, le transvasement, les jeux libres et les parcours moteurs peuvent être ainsi proposés.

Réservation conseillée.

Animation offerte. .

19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82

English :

The Villefort Municipal Library and Le Relais Petite Enfance offer early-learning activities for toddlers (readings, nursery rhymes, object handling, routes…

German :

Die Stadtbibliothek von Villefort und das Relais Petite Enfance bieten Ihnen Anregungen für die Kleinsten (Lesungen, Reime, Umgang mit Objekten, Parcours…).

Italiano :

La Biblioteca comunale di Villefort e il Relais Petite Enfance propongono attività di apprendimento precoce per i più piccoli (lettura, filastrocche, manipolazione di oggetti, percorsi, ecc.)

Espanol :

La Biblioteca Municipal de Villefort y Le Relais Petite Enfance proponen actividades de aprendizaje precoz para los más pequeños (lectura, canciones infantiles, manipulación de objetos, recorridos, etc.).

