Temps d’histoire suivi d’un atelier créatif Centre de ressources Médi@-tech Saint-Loup-Lamairé

Temps d’histoire suivi d’un atelier créatif Centre de ressources Médi@-tech Saint-Loup-Lamairé samedi 4 octobre 2025.

Temps d’histoire suivi d’un atelier créatif Samedi 4 octobre, 10h30, 14h00 Centre de ressources Médi@-tech Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Deux temps pour l’évènement biblis en folie: un temps en matinée pour les 3-7ans autour des histoires et d’un atelier créatif.

Un temps en après-midi avec l’ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour venir en famille passer un temps autour des jeux de société.

Centre de ressources Médi@-tech 32 rue de la grille 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 86 30 10 61 Tiers lieu, ouvert depuis 2020 comprenant une médiathèque , un fablab et une salle socio-éducative Présence de parkings

Deux temps pour l’évènement biblis en folie: un temps en matinée pour les 3-7ans autour des histoires et d’un atelier créatif.

Centre de ressources Média@-tech