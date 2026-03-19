Temps d’information Frelon asiatique, un danger pour la biodiversité

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le Tiers Lieu d’Azun reçoit le collectif Urgence Frelon Pyrénées Vallées des Gaves pour un temps d’information consacré à ce nuisible, ses dégâts et nos moyens de lutte.

En plein période où les reines frelons sortent de terre pour fonder de nouvelles colonies, il est important d’agir pour endiguer l’expansion du frelon asiatique. Un collectif formé d’apiculteur.ice.s locaux.ales et de professionnel de l’éradication viendra vous parler du cycle de cet insecte, de son impact sur les ruches et la biodiversité et vous présenter les moyens de lutte et de piégeage.

Pour fabriquer votre propre piège sur place, amenez simplement deux bouteilles en plastique.

Informations par téléphone.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

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English :

Le Tiers Lieu d’Azun welcomes the Urgence Frelon Pyrénées Vallées des Gaves collective for an information session devoted to this pest, its damage and our means of combating it.

At a time when queen hornets are emerging from the ground to found new colonies, it’s important to take action to stem the spread of the Asian hornet. A group of local beekeepers and eradication professionals will talk to you about the insect’s cycle, its impact on beehives and biodiversity, and present the means of control and trapping.

To make your own trap on site, simply bring two plastic bottles.

Information by phone.

L’événement Temps d’information Frelon asiatique, un danger pour la biodiversité Aucun a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65