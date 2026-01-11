Temps d’information sur le frelon asiatique Longère de la Bégraisière Saint-Herblain
Temps d’information sur le frelon asiatique Longère de la Bégraisière Saint-Herblain mercredi 4 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte
Présent depuis 2004 sur le territoire français, le frelon asiatique est une espèce nuisible pour les abeilles domestiques. Venez participer à ce temps d’information sur les moyens de lutte contre cette espèce invasive.Par l’Union des apiculteurs de Loire-Atlantique
Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800
02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/temps-dinformation-sur-le-frelon-asiatique/
