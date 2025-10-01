TEMPS DU CONTE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Un moment enchanteur pour les enfants
Un mercredi par mois, à 15 h, la médiathèque Victor-Hugo donne rendez-vous aux enfants, dès 4 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque.   .

An enchanting moment for children

Ein zauberhafter Moment für Kinder

Un momento incantevole per i bambini

Un momento encantador para los niños

