TEMPS DU CONTE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-12-31
2025-10-01
Un moment enchanteur pour les enfants
Un mercredi par mois, à 15 h, la médiathèque Victor-Hugo donne rendez-vous aux enfants, dès 4 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
English :
An enchanting moment for children
German :
Ein zauberhafter Moment für Kinder
Italiano :
Un momento incantevole per i bambini
Espanol :
Un momento encantador para los niños
