TEMPS DU CONTE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

Grandchamp-des-Fontaines

TEMPS DU CONTE

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-06-03 15:35:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-06-03

Un moment enchanteur pour les enfants

Un mercredi par mois, à 15 h, la médiathèque Victor-Hugo donne rendez-vous aux enfants, dès 4 ans.

Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

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English :

An enchanting moment for children

L’événement TEMPS DU CONTE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays Erdre Canal Forêt