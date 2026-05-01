TEMPS DU CONTE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines
TEMPS DU CONTE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines mercredi 6 mai 2026.
Grandchamp-des-Fontaines
TEMPS DU CONTE
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-06-03 15:35:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-06-03
Un moment enchanteur pour les enfants
Un mercredi par mois, à 15 h, la médiathèque Victor-Hugo donne rendez-vous aux enfants, dès 4 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
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English :
An enchanting moment for children
L’événement TEMPS DU CONTE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays Erdre Canal Forêt